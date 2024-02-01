Стало известно о возможных переговорах Милея и Путина

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что встреча президента Хавьера Милея с российским коллегой Владимиром Путиным возможна. Об этом пишет ТАСС.

Глава аргентинского ведомства подчеркнула, что главное — о чем будут договариваться лидеры на этой встрече. В то же время, Мондино сообщила, что обсуждала с послом России в Аргентине Дмитрием Феоктистовым предстоящую встречу глав МИД стран Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

Хавьер Милей, который стал президентом Аргентины в декабре прошлого года, ранее заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. При этом он подчеркнул, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. Милей назвал приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США.

До этого посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что для тесного общения России и Аргентины в «Большой двадцатке» (G20) имеются все условия.