МИД прокомментировал отказ Международного Суда ООН призвать РФ агрессором

В Министерстве иностранных дел РФ назвали важным отказ Международного Суда ООН признать Россию «государством-агрессором», а ЛНР и ДНР «террористическими организациями». Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

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«Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями"», - пишет ведомство.

В МИД РФ подчеркнули, что Украина планировала использовать решение суда как основание, чтобы требовать передачи «украденных на Западе российских активов» и введения международных ограничений для РФ. В связи с этим вынесенный вердикт особенно важен.