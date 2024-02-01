В Совфеде прокомментировали отказ ООН признать Россию государством-агрессором

«Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего», — заявил он.