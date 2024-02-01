$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

В Совфеде прокомментировали отказ ООН признать Россию государством-агрессором

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отказ Международного суда ООН признать Россию государством-агрессором, отметив, что обвинения Украины в адрес Москвы имели мало общего с реальностью, сообщает РИА Новости.

В Совфеде прокомментировали отказ ООН признать Россию государством-агрессором
© globallookpress.com

«Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего», — заявил он.

Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором"

Косачев выразил уверенность в том, что западные государства оказывали определенное давление на суд, подчеркнув, что даже при этом Киеву не удалось добиться желаемого результата, поскольку доводы России являлись неопровержимыми.

Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Киевом объем выплат от Москвы, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Россия не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.

Политика
Константин Косачев
Совет Федерации
ООН
Москва
Россия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости