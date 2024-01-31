Путин отметил хороший темп интеграции воссоединенных регионов
Социально-экономическое развитие и интеграция воссоединенных регионов набрали хороший темп, считает президент России Владимир Путин.
"В целом интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп, прежде всего благодаря четкой и слаженной работе правительства, федеральных министерств, ведомств и, конечно, коллег в субъектах федерации", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии.
Он отметил, что на регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки.
"Ими уже охвачены более двух миллионов человек, а к следующему году такие выплаты будут получать порядка трех миллионов граждан", - добавил президент.
По его словам, постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность. Так, возобновили работу свыше 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи.