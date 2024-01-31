Небензя: Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена

Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что атаки происходят без каких-либо санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. В него оказались вовлечены в той или иной степени многие страны макрорегиона, а также США и их союзники.

«Агрессивные действия наших коллег по СБ — Соединенных Штатов и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии», — подчеркнул Небензя

Постпред заметил, что лидеры этих стран «бессовестно» эксплуатируют тезисы о борьбе с терроризмом и так называемом праве на самооборону.

Небензя отметил, что Москва категорически осуждает агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций СБ ООН.