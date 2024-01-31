Машков передал Путину кандидатское удостоверение
Сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе передал ему удостоверение зарегистрированного кандидата.
Напомним, Центризбирком по итогам проверки подписных листов в понедельник, 29 января, принял решение зарегистрировать Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ.
Глава ЦИК Элла Памфилова тогда же вручила удостоверение его доверенному лицу и сопредседателю центрального избирательного штаба Владимиру Машкову.
"Для меня большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу. В самое ближайшее время я это сделаю", - сказал Машков.