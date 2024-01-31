Путин высказался об искусственном интеллекте

«Вот я вчера с некоторыми коллегами разговаривал, говорили в том числе об искусственном интеллекте. Очень важно, очень нужно. И без этого невозможно. Но без фундаментальных исследований, без умения мыслить тех, кто принимает решения, искусственный интеллект многое может сделать, но может многое сделать в направлении развития, которое нам совсем не нужно», — заявил он.