Путин высказался об искусственном интеллекте
Президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может «увести развитие человечества не туда». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент сделал во время встречи с доверенными лицами. По его словам, ИИ-технологии являются важным направлением, но «нужны люди, умеющие мыслить».
«Вот я вчера с некоторыми коллегами разговаривал, говорили в том числе об искусственном интеллекте. Очень важно, очень нужно. И без этого невозможно. Но без фундаментальных исследований, без умения мыслить тех, кто принимает решения, искусственный интеллект многое может сделать, но может многое сделать в направлении развития, которое нам совсем не нужно», — заявил он.
Помимо этого, президент также назвал «центром поля» суверенитет российской науки, который лежит в основе остальных достижений.
«Потому что фундаментальные знания, они лежат в основе всех остальных достижений, в том числе их прикладной области. Во всех», — добавил он.
Ранее Путин заявил, что Россия сейчас проходит важный и сложный этап в развитии.