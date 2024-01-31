В S7 объяснили участившиеся инциденты с помпажем двигателей Boeing

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, участники которого обсудили произошедшие авиационные инциденты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как заявили в Росавиации, участники встречи особое внимание уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января было зафиксировано три случая. Там указали, что расследование авиаинцидентов продолжается. В ведомстве также сообщили, что для предупреждения повторения подобных случаев во время совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам воздушных судов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов. 27 января стало известно, что самолет авиакомпании S7 с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ (Бурятия) в Москву, неполадку обнаружили уже на взлетно-посадочной полосе во время разгона.