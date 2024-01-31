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Захарова заявила, что Евросоюз уже "достиг дна" в антироссийской политике

Евросоюз "достиг дна" в антироссийской политике, введя санкции против "Лиги безопасного интернета". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская газета

Она отметила, что в санкционный список ЕС попала и директор организации Екатерина Мизулина. "Вывод из решения ЕС может быть только один. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства. ТАСС

О решении ЕС внести Мизулину в санкционный список стало известно 29 января. В перечень также были включены трое представителей судебной системы России. Москва24

Захарова заявила, что Евросоюз уже "достиг дна" в антироссийской политике
© РИА Новости
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