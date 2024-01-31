Путин призвал отодвинуть линию фронта на расстояние, которое обезопасит территорию РФ

Демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России , которое обезопасит территорию страны от обстрелов. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - сказал он.