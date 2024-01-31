Путин призвал отодвинуть линию фронта на расстояние, которое обезопасит территорию РФ
Демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию страны от обстрелов. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - сказал он.