Путин высказался о ювенальной юстиции
Россиянам не следует сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».
В ходе встречи с доверенными лицами российский лидер поднял ряд ключевых вопросов международной и внутренней повестки, в частности, затронул темы семьи и брака.
«Сумасшествие какое-то! Нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда беспощадно лезут в дела семьи, детей отнимают», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что Россия по этому пути не пойдет.
Президент заметил также, что число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось. Он добавил, что нельзя останавливаться на достигнутых показателях, следует работать дальше.