Путин высказался о ювенальной юстиции

Россиянам не следует сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе встречи с доверенными лицами российский лидер поднял ряд ключевых вопросов международной и внутренней повестки, в частности, затронул темы семьи и брака.

«Сумасшествие какое-то! Нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда беспощадно лезут в дела семьи, детей отнимают», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Россия по этому пути не пойдет.