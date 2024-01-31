Путин заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России.
«Конечно, у нас есть соответствующая программа технологического развития и повышения уровня суверенитета... конечно, и в области здравоохранения — это одно из важнейших направлений», — сказал он.
По его словам, в данном вопросе кадры имеют «первостепенное значение».
«У нас есть программа соответствующая, стратегия — «Фарма-2030» называется — по развитию фармацевтической отрасли. Здесь многое сделано, но, конечно, ещё больше предстоит сделать», — отметил Путин.
Он также добавил, что в вопросе жизненно важных лекарственных препаратов Россия обеспечивает себя сама на 75%.
Ранее Путин рассказал о ситуации с ушедшими из страны некоторыми иностранными лекарственными препаратами.