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Захарова призвала Армению оценить риски безопасности близости с НАТО

Армении нужно оценить риски для безопасности от сближения с НАТО, а также отталкиваться от своих национальных интересов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отрывок выступления доступен в Telegram-канале "Девичья башня".

Захарова призвала Армению оценить риски безопасности близости с НАТО
© Bulkin Sergey/Global Look Press

Так дипломат прокомментировала заявление специального председателя Североатлантического альянса на Южном Кавказе Хавьера Коломины о движении Армении в сторону НАТО.

По мнению Захаровой, в этой ситуации необходимо "идти и от базовых установок".

"Каковы национальные интересы каждой страны, в частности Армении? Нужно это проанализировать. Нужно открыть карту, посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, почитать учебники истории", — отметила спикер министерства.

Захарова подчеркнула, что Еревану стоит помнить, что Запад никогда не выполняет своих обещаний.

До этого специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении и НАТО в последние годы.

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