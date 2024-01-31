Захарова призвала Армению оценить риски безопасности близости с НАТО
Армении нужно оценить риски для безопасности от сближения с НАТО, а также отталкиваться от своих национальных интересов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отрывок выступления доступен в Telegram-канале "Девичья башня".
Так дипломат прокомментировала заявление специального председателя Североатлантического альянса на Южном Кавказе Хавьера Коломины о движении Армении в сторону НАТО.
По мнению Захаровой, в этой ситуации необходимо "идти и от базовых установок".
"Каковы национальные интересы каждой страны, в частности Армении? Нужно это проанализировать. Нужно открыть карту, посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, почитать учебники истории", — отметила спикер министерства.
Захарова подчеркнула, что Еревану стоит помнить, что Запад никогда не выполняет своих обещаний.
До этого специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении и НАТО в последние годы.