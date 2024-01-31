В Совфеде отреагировали на признание Улицкой в отправке денег на Украину

"Всегда в годину испытаний проявляется истинная суть каждого человека. Людмила Улицкая раскрыла суть своей черной, по сути, души", - поделился сенатор.

Он добавил, что Улицкая продолжает издавать свои книги везде, кроме России, однако в России "никто не считал и не считает ее великой писательницей".

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у писательницы Людмилы Улицкой нужно изъять все имущество и направить его на помощь участникам военной спецоперации.

Книги писательницы он призвал не переиздавать, а саму ее никогда не пускать в Россию.