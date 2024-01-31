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В Совфеде отреагировали на признание Улицкой в отправке денег на Украину

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что признанием в помощи Украине писательница Людмила Улицкая раскрыла свою черную душу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Совфеде отреагировали на признание Улицкой в отправке денег на Украину
© РИА Новости

"Всегда в годину испытаний проявляется истинная суть каждого человека. Людмила Улицкая раскрыла суть своей черной, по сути, души", - поделился сенатор.

Он добавил, что Улицкая продолжает издавать свои книги везде, кроме России, однако в России "никто не считал и не считает ее великой писательницей".

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у писательницы Людмилы Улицкой нужно изъять все имущество и направить его на помощь участникам военной спецоперации.

Книги писательницы он призвал не переиздавать, а саму ее никогда не пускать в Россию.

Писательница Людмила Улицкая призналась в разговоре с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины.

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