В Госдуме заявили о тяжелой болезни правнучки Чкалова после ее слов о ядерном ударе по Москве

Депутат Водолацкий назвал правнучку летчика Чкалова тяжело больным человеком
Правнучка знаменитого советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, скорее всего, тяжело больна, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он в беседе с RT отреагировал на ее заявление о необходимости ударить по Москве ядерным оружием.
Водолацкий признался, что сожалеет о таких словах от правнучки легендарного летчика.
"Это может делать только лишь больной человек. Человек в здравом уме, знающий историю, никогда такого не может сказать, — считает депутат. — Это человек, который, скорее всего, тяжело болен, она живет в каком-то ином мире. Такие высказывания нельзя воспринимать всерьез".
При этом парламентарий призвал помнить, что Россия – это мощная ядерная держава, которая не оставит подобную агрессию без ответа.
"Откуда бы ни началась атака на нашу страну, то государство, которое рискнет, оно будет просто стерто с лица земли", — заявил Водолацкий.
Напомним, Дарья Богданова заявила, что ядерный удар по Москве необходим "для завершения конфликта", и добавила, что готова даже "проспонсировать" этот удар. При этом атомные удары по Хиросиме и Нагасаки она назвала "прекрасным завершением конфликта". После этого заявления в Совфеде Богданову призвали проверить на госизмену.