В МИД РФ заявили о продолжающейся работе по урегулированию в Сирии

Российское руководство намерено сделать все от него зависящее, чтобы Сирия смогла стать свободной от иностранного присутствия страной. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва прилагает последовательные усилия для урегулирования ситуации в республике. При этом в своей работе правительство страны руководствуется принципами суверенитета и сохранения территориальной целостности Сирии, подчеркнула она.

"Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", — добавила Захарова.