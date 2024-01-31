Захарова высказалась о решении РФ прекратить переговоры с Японией по мирному договору

Захарова напомнила о позиции России по переговорам с Японией
Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору остается в силе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом политик отметил, что Токио будет и дальше давить на РФ санкциями.
Захарова напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ заявил об ответных мерах на недружественную позицию Японии — Москва не будет вести переговоры по мирному договору с государством, которое стремится нанести ущерб интересам РФ.
«Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России», — сказала дипломат.
Представитель МИД отметила, что Токио продолжает вводить санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, а военная активность страны совместно с НАТО у дальневосточных рубежей РФ наращивается. В таких условиях имевший место диалог о заключении мирного соглашения невозможен, заключила Захарова.