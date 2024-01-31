Захарова высказалась о решении РФ прекратить переговоры с Японией по мирному договору

Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору остается в силе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом политик отметил, что Токио будет и дальше давить на РФ санкциями.

Захарова напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ заявил об ответных мерах на недружественную позицию Японии — Москва не будет вести переговоры по мирному договору с государством, которое стремится нанести ущерб интересам РФ.

«Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России», — сказала дипломат.