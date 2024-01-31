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Захарова напомнила о позиции России по переговорам с Японией

Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору остается в силе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова высказалась о решении РФ прекратить переговоры с Японией по мирному договору
© globallookpress.com

Напомним, что ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом политик отметил, что Токио будет и дальше давить на РФ санкциями.

Захарова напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ заявил об ответных мерах на недружественную позицию Японии — Москва не будет вести переговоры по мирному договору с государством, которое стремится нанести ущерб интересам РФ.

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«Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России», — сказала дипломат.

Представитель МИД отметила, что Токио продолжает вводить санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, а военная активность страны совместно с НАТО у дальневосточных рубежей РФ наращивается. В таких условиях имевший место диалог о заключении мирного соглашения невозможен, заключила Захарова.

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