Депутат Ямпольская попросила разъяснить, почему Улицкую не лишили званий

«Уже то решение мне кажется странным, а уж после 2021 года тем более. Улицкая, извините меня, нахимичила настолько, что не отскребёшь. Именно поэтому я в такой открытой форме, не посылая депутатских запросов, попросила просто разъяснений у руководства вуза и у коллег из Минобрнауки. Возможно, есть информация о том, что этого звания нет у Улицкой, просто её невозможно найти. Я думаю, что подобные разъяснения пойдут на пользу самому вузу», — считает она.