В МИД РФ заявили, что переговоры по приднестровскому урегулированию могут быть восстановлены
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что формат "5+2" по вопросу приднестровского урегулирования может быть восстановлен. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что формат "5+2" имеет шансы возобновить, безусловно, со временем свою работу", - отметила Захарова.
Формат "5+2" подразумевает участие помимо Молдавии и Приднестровья ОБСЕ, России и Украины в качестве гарантов и посредников, а также наблюдателей в лице США и Европейского союза. До этого посол по особым поручениям Киева Паун Роговей заявлял, что украинская сторона отказывается от переговоров с РФ по вопросу урегулирования ситуации в Приднестровье по формуле "5+2".
По словам дипломата, Украина остается "адептом" мирного урегулирования в Приднестровье и Киев продолжит посредническую деятельность между Приднестровьем и Молдавией.
10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявляло о вооруженном инциденте на границе с Украиной.