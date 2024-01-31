Зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США , так как она компрометирует Вашингтон перед грядущими выборами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube .

«Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию. Она их компрометирует, ведь они же находятся в связке», — рассказала она.

По словам Захаровой, разговаривать о надзоре за помощью не имеет смысла, так как поставленное Западом оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке. Она также отметила, что украинские власти многие годы разворовывают страну, работая в связке с Белым домом, и указала на «проделки семьи [президента США Джо] Байдена на Украине».