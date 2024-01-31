Песков: Путин встретится с доверенными лицами 31 января

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проведёт встречу со своими доверенными лицами 31 января.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

«Будет кандидатское мероприятие — он встретится со своими доверенными лицами», — отметил представитель Кремля.

Также он добавил, что у главы государства на поздний вечер запланировано несколько рабочих встреч.