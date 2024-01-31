ЦИК: в Молдавии сложилась острая ситуация с открытием участков для голосования

В Молдавии ожидается открытие одного участка на выборах президента России. Однако решения на этот счет пока нет, а ситуация сложилась «острая». Об этом заявил член ЦИК России Павел Андреев, пишет РИА Новости.

По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства.

«Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг [открытия участков для голосования] в Молдавии», — пояснил Андреев на заседании ЦИК.

Он также отметил, что «остро стоит» и вопрос по голосованию в Приднестровье, где достаточно много российских граждан.

«Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается», — отметил он.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова констатировала, что Россия всегда предоставляла Молдавии «столько участков, сколько они просили».

Однако в последние годы ситуация изменилась и Молдавия «искусственно» начала сокращать количество участков для голосования, которые открывались в России.

«Несмотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы», — отметила Памфилова.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. В начале декабря 2022 года о решении баллотироваться заявил действующий глава государства Владимир Путин. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты бывшего агрария Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, «Новые люди» — вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова.