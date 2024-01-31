$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

ЦИК: в Молдавии сложилась острая ситуация с открытием участков для голосования

В Молдавии ожидается открытие одного участка на выборах президента России. Однако решения на этот счет пока нет, а ситуация сложилась «острая». Об этом заявил член ЦИК России Павел Андреев, пишет РИА Новости.

По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства.

«Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг [открытия участков для голосования] в Молдавии», — пояснил Андреев на заседании ЦИК.

Он также отметил, что «остро стоит» и вопрос по голосованию в Приднестровье, где достаточно много российских граждан.

«Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается», — отметил он.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова констатировала, что Россия всегда предоставляла Молдавии «столько участков, сколько они просили».

Однако в последние годы ситуация изменилась и Молдавия «искусственно» начала сокращать количество участков для голосования, которые открывались в России.

«Несмотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы», — отметила Памфилова.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. В начале декабря 2022 года о решении баллотироваться заявил действующий глава государства Владимир Путин. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты бывшего агрария Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, «Новые люди» — вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова.

5 января Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента Слуцкого и Даванкова. 9 января Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на президентских выборах. 29 января Путин также официально был зарегистрирован кандидатом.

Политика
Видео
Павел Андреев
Николай Харитонов
Элла Памфилова
Владимир Путин
ЦИК России
КПРФ
ЛДПР
Госдума
Молдова, Республика
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости