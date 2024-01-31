Много вопросов есть к новостям о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном , при этом очевидно, что у киевского режима "все неладно", отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . ТАСС

«Конечно следим (за ситуацией с Залужным), пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Там все неладно, это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы приводят к росту противоречий среди представителей этого киевского режима, как военной верхушки, так и гражданской. Эти противоречия будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции», — сказал официальный представитель Кремля. Газета.Ru