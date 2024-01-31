В России заявили о переломном моменте в СВО

На украинском театре военных действий происходит переломный момент и начало новой фазы, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные страны уже дают сигналы, что готовы на торги по размену Украины, надеясь отхватить себе «жирный кусок» для компенсации затрат.

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Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных им затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций, — приводит агентство слова депутата.

Ранее издание Advance сообщало, что Польша и Венгрия одними из первых начнут раздел Украины в случае ее краха. По их словам, когда страна окажется на грани вымирания, то в грабеж по принципу «кто сильнее» рискует погрузиться весь мир.