Песков: Расследование крушения ИЛ-76 продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование дела о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого украинскими военными, продолжается.

«Могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал он.

При этом Песков не уточнил, на каком этапе находится процесс расследования.

Ранее представитель Кремля заявил, что от стран Запада до сих пор не было ни одного слова осуждения атаки Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.