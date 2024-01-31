Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве

Призыв правнучки советского летчика Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве нужно проверить на предмет госизмены. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется "Государственная измена". Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют", — сказал сенатор.

По мнению Климова, главное, что можно вынести из этой ситуации, — российским властям необходимо последовательно заниматься развитием патриотизма у граждан. Он заявил, что в 90-е в стране отменили воспитание патриотизма, и если из этого не извлечь урок, то люди, подобные Богдановой, не перестанут появляться в будущем.