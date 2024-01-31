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Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. RT на русском

Среди авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. Парламентская газета

Депутаты особо подчеркнули, что отбирать будут не любые вещи, ценности и деньги, а то, что используется в качестве орудия преступления и другими способами связано с ним. Российская газета

Инициативу поддержали все 377 депутатов, участвовавших в заседании. Проголосовавших против и воздержавшихся не было. Володин отметил, что абсолютное большинство выступило за необходимость наказания уехавших россиян, критикующих страну и выступающих против СВО. Спикер нижней палаты парламента назвал поправки «законом о негодяях». News.ru

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