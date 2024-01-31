Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. RT на русском

Среди авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. Парламентская газета

Депутаты особо подчеркнули, что отбирать будут не любые вещи, ценности и деньги, а то, что используется в качестве орудия преступления и другими способами связано с ним. Российская газета