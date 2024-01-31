Володин прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки о российской армии. В ходе пленарного заседания он заявил, что документ касается тех, кто направляет денежные средства армии противника, пребывает за рубежом и при этом зарабатывает в РФ, передает РИА Новости.

Володин подчеркнул, что за принятие данного законопроекта выступают россияне. Спикер отметил, что данный документ – «о негодяях и предателях».

«О тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, предал свою родину, деньги перечисляют вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счет собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны», — подчеркнул Володин.

По его словам, как само государство, так и население «этим людям сделали все для того, чтобы они благополучно жили». Кроме того, как заявил Володин, именно в России они получили почетные звания, награды и имущество.