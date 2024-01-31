Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, он был принят в первом чтении 24 января, во втором чтении - 31 января.