Востоковед объяснил причины отказа России от мирного договора с Японией

Желание японских властей заключить с Россией мирный договор только подчеркнуло их неизменный курс на конфронтацию, считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. В отношениях двух стран сейчас наступили "самые тяжелые времена", заявил он в беседе с НСН.

О готовности заключить мирный договор с Москвой ранее заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Япония таким образом еще раз подчеркивает неизменность своего курса вне зависимости от геополитической ситуации. Власти говорят, что они стабильны и не меняют своих взглядов", — прокомментировал это заявление Казаков.

Говоря о последствиях плохих отношений двух стран, он напомнил о разрушенных политических и экономических связях, нарушенных гуманитарных отношениях. Число симпатизирующих России жителей Японии, по словам Казакова, снизилось до исторического минимума.

При этом Москва не нуждается в мирном договоре с Токио, убежден эксперт. Сам факт переговоров он счет маловероятным до тех пор, пока идет военная спецоперация.

"Вероятно, отношения двух стран начнут восстанавливаться после завершения СВО, — предположил Казаков. — Тогда тема договора снова будет актуальна. Но все-таки это претензии прошлого века, подвижек никаких не будет".