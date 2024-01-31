Лавров: доллар стал оружием Запада для решения политических задач

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач. RT на русском
Он подчеркнул, что доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются "в качестве инструментов принуждения". ТАСС
«Односторонние санкции подрывают устоявшиеся производственно-сбытовые цепочки, подрывают их перспективы развития, в первую очередь — в странах Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве. Газета.Ru