Лавров: доллар стал оружием Запада для решения политических задач

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач. RT на русском

Он подчеркнул, что доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются "в качестве инструментов принуждения". ТАСС