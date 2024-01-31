В МИД России назвали «чудовищными» слова Борреля об украинском кризисе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищным» высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой. Об этом она заявила в эфире радио «Спутник».

По ее словам, высказывание Бореля о том, что идеи примирения России и Украины «были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», противоречит самой сути дипломатической работы.

«Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как: "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят: "Это же Боррель"», — отметила Захарова.

Она также констатировала, что и в ЕС осознают, что заявления дипломата «уже даже не маргинальны, а просто безумны».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «война» между Украиной и Россией «должна быть выиграна на поле боя». Также Боррель на фоне украинского кризиса назвал цивилизованную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые вторгаются в отлаженный механизм европейской жизни.