В МИД России прокомментировали слухи об отставке главкома ВСУ

Ситуация с возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о том, что киевские власти находятся в агонии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Слухи об отставке Залужного начали распространяться в Сети 29 января. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не было.

«Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что Зеленский уже избавился от команды, с которой пришел к власти.

«Они самоуничтожают друг друга и в этом деле пойдут до конца», — отметила представитель МИД.