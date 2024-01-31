Захарова назвала заявление Борреля о примирении РФ и Украины чудовищным

"Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель…" - заявила дипломат.

Она отметила, что в Евросоюзе главу евродипломатии воспринимают точно также. Лидеры ЕС общаются между собой, осознавая, что заявления Борреля "уже даже не маргинальны - они безумны", заявила Захарова.