В Совбезе РФ предложили объяснять молодежи сериал «Слово пацана»

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов заявил, что в сериале "Слово пацана" точно переданы события 80-х и 90-х, и шоу помогает молодежи увидеть "страшную подоплеку" того времени. Его слова передает ТАСС.

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"Сериал весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри. Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни", - заявил Мухитов.

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана" вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и др. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.