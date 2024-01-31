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В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан

В России в межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан
© РИА Новости

По ее словам, по итогам данной работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан».

Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов внешнеполитическое ведомство представит в кабмин к 20 июня 2025 года.

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