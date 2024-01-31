В России планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан

В России в межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

По ее словам, по итогам данной работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан».