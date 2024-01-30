Полянский: Киев заметает следы, требуя расследовать крушение Ил-76
Украинские официальные лица предложили провести международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом с тем, чтобы отвести от себя подозрения в причастности к катастрофе, предположил в интервью News.ru первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заметил, что украинские популярные паблики косвенно подтверждают его предположение о попытках киевской власти замести следы.
Опыт показывает, подчеркнул зампостпреда, что подобные инициативы нередко направлены на дискредитацию РФ.
Дипломат напомнил, что ООН так и не представила список людей в Буче, якобы уничтоженных российскими военными.
Кроме того, напомнил Полянскй, ранее РФ уже сталкивалась с тем, что в ходе международного расследования все подгоняется под версию о виновности России. Он добавил, что на фоне этого Москва практически утратила доверие к крупным международным структурам.
Напомним, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 произошло в Белгородской области 24 января. В катастрофе погибли 6 членов экипажа, трое сопровождающих лиц, 65 украинских пленных — их должны были обменять на россиян в тот день.