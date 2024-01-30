Украинские официальные лица предложили провести международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом с тем, чтобы отвести от себя подозрения в причастности к катастрофе, предположил в интервью News.ru первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский заметил, что украинские популярные паблики косвенно подтверждают его предположение о попытках киевской власти замести следы.

Опыт показывает, подчеркнул зампостпреда, что подобные инициативы нередко направлены на дискредитацию РФ.

Дипломат напомнил, что ООН так и не представила список людей в Буче, якобы уничтоженных российскими военными.

Кроме того, напомнил Полянскй, ранее РФ уже сталкивалась с тем, что в ходе международного расследования все подгоняется под версию о виновности России. Он добавил, что на фоне этого Москва практически утратила доверие к крупным международным структурам.