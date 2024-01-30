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В Думе предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наделить правительство и Банк России дополнительными полномочиями в сфере интеграции национальной платежной системы в аналогичные системы дружественных государств. Об этом сообщает «РИА Новости»

В Думе предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями
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со ссылкой на базы данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта считают, что эти изменения необходимы, чтобы разрабатывать нормативные правовые и нормативные акты в области интеграции национальной платежной системы с платежными системами других государств. И документ позволит это делать правительству, ЦБ и федеральным органам исполнительной власти.

Предполагается, что законопроект «будет способствовать оперативному созданию правового пространства, необходимого для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной системе SWIFT, для расчетов в нацвалютах, разрешению сложностей с проведением трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе».

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