Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

Посольство России в Армении назвало циничной провокацией осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Lenta.ru

"Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника «Детям блокадного Ленинграда». <...> Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении. News.ru

В посольстве РФ также добавили, что "подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город". ТАСС