Лавров и замглавы МИД Китая обсудили украинский конфликт
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Ма Чжаосю обсудили в Москве украинский конфликт, а также вопросы безопасности на евразийском пространстве.
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны высоко оценили текущие российско-китайские отношения, которые развиваются в русле договорённостей лидеров России и Китая.
«Стороны обсудили текущее положение дел на Украине. Проведён доверительный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве и в азиатско-тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.
Кроме того, Лавров и Ма Чжаосю призвали к немедленному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а также снижению напряжённости на Корейском полуострове.
Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории.