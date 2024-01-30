Лавров и замглавы МИД Китая обсудили украинский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Ма Чжаосю обсудили в Москве украинский конфликт, а также вопросы безопасности на евразийском пространстве.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны высоко оценили текущие российско-китайские отношения, которые развиваются в русле договорённостей лидеров России и Китая.

«Стороны обсудили текущее положение дел на Украине. Проведён доверительный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве и в азиатско-тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.

Кроме того, Лавров и Ма Чжаосю призвали к немедленному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а также снижению напряжённости на Корейском полуострове.