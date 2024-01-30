Россия видела сообщения о возможных планах США вернуть в Британию свое ядерное оружие и изучает достоверность этих данных, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров . RT на русском

"Все ядерное оружие этой натовской тройки (США, Британии и Франции - прим. ТАСС) мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации. Может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется. Уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - отметил Лавров. ТАСС