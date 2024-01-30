Лавров заявил об отсутствии перспективы у ультиматумов Запада по Украине

"Мы обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг нее, рассказали о последнем развитии событий. Выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают исключительно за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у киевского режима и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы", - сказал глава российской дипломатии.