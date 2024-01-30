Лавров призвал разбираться в обвинениях против БАПОР

"Израильские власти объявили о том, что им стало известно, будто сотрудники БАПОР оказывали содействие ХАМАС при организации атаки 7 октября против израильских гражданских лиц, которую, как вы помните, Россия сразу же категорически осудила. Если такие обвинения существуют, в них надо разбираться", - заявил министр.



"Мы с самого начала, осудив теракт 7 октября, четко сказали, что бороться с терроризмом необходимо в любых его проявлениях, но бороться средствами, которые не нарушают в свою очередь международное гуманитарное право. То, что происходило и происходит, - это коллективное наказание, запрещенное международным гуманитарным правом, и, если вместо расследования имеющихся сведений о причастности кого-то из сотрудников ООН к этим неприемлемым террористическим действиям, которые были предприняты против израильских гражданских лиц, если это расследование будет реализовано, тогда факты станут известны. Но если расследование подменяется коллективным наказанием и БАПОР, и самое главное тех, кому БАПОР оказывал неоценимую помощь, то я считаю, что это неправильное решение", - добавил он.