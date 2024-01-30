В Совфеде указали на неконструктивность Японии после слов о мирном договоре

Неконструктивное поведение Японии в плане недружественной позиции по российской спецоперации усложняет продвижение к переговорам по мирному договору с Токио, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Известиями».

Тем не менее сенатор призвал исходить из того, что РФ готова к переговорам и рассчитывает на «более позитивную и конструктивную реакцию» Токио на СВО. Он добавил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида высказался, что Япония хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.