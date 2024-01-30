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В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию

Возвращение американского ядерного оружия в Великобританию является неудачной попыткой запугать Россию и приведет к эскалации угроз безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Lenta.ru

По его словам, сценарий с размещением ядерного оружия США в Британии вероятен. "Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", - сказал Рябков. ТАСС

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Российская газета

В МИД назвали последствия возвращения ядерного оружия США в Британию
© Zuma/TACC
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