В МИД назвали последствия возвращения ядерного оружия США в Британию

Возвращение американского ядерного оружия в Великобританию является неудачной попыткой запугать Россию и приведет к эскалации угроз безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Lenta.ru
По его словам, сценарий с размещением ядерного оружия США в Британии вероятен. "Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", - сказал Рябков. ТАСС
Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Российская газета