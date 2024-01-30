Песков: Россия приветствует действия по деэскалации на Ближнем Востоке

Москва приветствует действия, которые будут способствовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам 30 января пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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При этом Россия не приветствует действия, которые могут привести к усилению напряженности на Ближнем Востоке, отметил он.

«Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию», — цитирует ТАСС Пескова.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали еврейское государство ракетами и вторглись на его территорию, взяв в плен более 200 человек. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи». Хуситы выразили поддержку Палестине.

После обострения ситуации в Газе правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) начало атаковать любые морские суда, связанные с Израилем, призвав другие страны отозвать собственные экипажи, в результате чего некоторые компании приостановили перевозки по данному маршруту. В ответ на это страны Запада, в том числе США, с 12 января начали наносить ракетные удары по инфраструктуре хуситов. Несмотря на это, формирования движения продолжили обстрел западных судов, проходящих у берегов Йемена.