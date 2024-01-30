Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян
Президент РФ Владимир Путин расположился на первой строчке рейтинга доверия россиян. Такие данные следуют из исследования холдинга РОМИР.
— На первых строчках оказались президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, — говорится в сообщении.
На пятом месте находится телеведущий Владимир Соловьев. Шестую и седьмую строчки заняли зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и телеведущий Андрей Малахов соответственно, передает РИА Новости.
Другой опрос проводил в начале декабря ВЦИОМ. Согласно результатам, доверие Путину выразили 79,3 процента россиян. Деятельность главы государства одобряют 76 процентов опрошенных. Кроме того, положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ 53,9 процента респондентов и 51,5 процента соответственно.
Почти две трети россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это следует из данных социологического опроса ВЦИОМ, опубликованных 13 декабря. По данным исследований, 65 процентов одобряют обстановку в России, а плохой ее назвали лишь 29 процентов респондентов.