Путин возглавил рейтинг доверия россиян

Другой опрос проводил в начале декабря ВЦИОМ . Согласно результатам, доверие Путину выразили 79,3 процента россиян. Деятельность главы государства одобряют 76 процентов опрошенных. Кроме того, положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ 53,9 процента респондентов и 51,5 процента соответственно.

Почти две трети россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это следует из данных социологического опроса ВЦИОМ, опубликованных 13 декабря. По данным исследований, 65 процентов одобряют обстановку в России, а плохой ее назвали лишь 29 процентов респондентов.