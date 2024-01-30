Лавров: Россия приветствует тех, кто хочет знать правду о крушении Ил-76

Россия сама расследует крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, однако не станет закрываться от тех, кто хочет знать правду о случившемся. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе посольского «круглого стола» по ситуации вокруг Украины заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время выступления министр напомнил, что ранее Владимир Зеленский потребовал международного расследования.

«И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — сказал Лавров.

Он отметил, что сейчас следователи разбираются, каким именно западным оружием Вооруженные силы Украины сбили транспортный самолет.

Напомним, что 24 января в Белгородской области разбился российский военный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих — все они погибли. Удар по нему нанесли с территории Харьковской области Украины.