Песков рассказал о работе Путина во время предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга заявил, что работа действующего главы государства Владимира Путина будет мало чем отличаться во время предвыборной кампании.
«Мало чем (будет отличаться, — «Газета.Ru»). Так и раньше было», — сказал Песков.
Он отметил, что рабочий график президента важен и это основной приоритет.
«В этом графике не так много предвыборных мероприятий, он ни на день не остановится и региональные поездки будут продолжаться дальше», — подчеркнул представитель Кремля.
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