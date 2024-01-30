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Песков рассказал о работе Путина во время предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга заявил, что работа действующего главы государства Владимира Путина будет мало чем отличаться во время предвыборной кампании.

Песков рассказал о работе Путина во время предвыборной кампании
© РИА Новости

«Мало чем (будет отличаться, — «Газета.Ru»). Так и раньше было», — сказал Песков.

Он отметил, что рабочий график президента важен и это основной приоритет.

«В этом графике не так много предвыборных мероприятий, он ни на день не остановится и региональные поездки будут продолжаться дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

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