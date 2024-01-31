Милонова возмутила идея брака с погибшими военными

«Кто такое предложил? Как можно заключить брак с погибшим человеком? Это по определению невозможно. Рабочая группа по СВО выработала предложение о том, чтобы признать случаи гибели военнослужащего, не успевшего зарегистрировать брак. То есть когда человек жил с девушкой, но не успел жениться, ушел в армию и погиб, признать определенные права за проживавшей с ним женщиной. Можно признать социальные гарантии, но браком признать невозможно никак. Брак – это такая вещь, там требуется официальное согласие двух сторон. К тому же это глумливо и кощунственно, мне кажется. Если честно, это просто неэтично», - заявил депутат.